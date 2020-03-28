اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 05:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. استغلال حظر التجوال فى تطهير شوارع مطروح لمواجهة "كورونا"

السبت، 28 مارس 2020 04:23 ص
صور.. استغلال حظر التجوال فى تطهير شوارع مطروح لمواجهة "كورونا" تطهير شوارع مطروح وقت حظر التجوال
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل أجهزة محافظة مطروح، عملها وقت حظر التجوال، من خلال استغلال خلو الشوارع من المارة والسيارات، في تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بتنفيذ أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة بسيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، وسيارات الرش للقضاء على الحشرات الطائرة، وذلك بعد تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة.  

ويعمل مجلس مدينة مرسى مطروح، بشكل يومي، مع بداية تطبيق حظر التجوال خلال فترة المساء، على رش الأرصفة والشوارع الرئيسية، بالمياه المخلوطة بالمواد المعقمة والمطهرات، كما يتم رش المبيدات مساءاً، عن طريق سيارات مجلس المدينة بالشوارع، وتجمعات مقالب القمامة لعدم نشر الأوبة والأمراض عن طريق الحشرات الطائرة .

 كما تقوم أجهزة مجلس مدينة مرسى مطروح، تحت إشراف اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، والمتطوعون ومؤسسات المجتمع المدني، خلال فترة النهار، بتطهير الأماكن والمنشآت العامة، ومحطة القطار ومواقف الأتوبيسات والسيارات، إلى جانب 4 نقاط للتمركز بالطرق والشوارع الرئيسية، لتطهير وتعقيم جميع أنواع السيارات، أثناء مرورها بالشوارع أو دخولها المدينة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتعمل نقاط التمركز الـ 4 للرش والتطهير بالكيلو 21 و 15 على طريقي السلوم وسيوة ومدخل المدينة بالكيلو 1 لتطهير السيارات بكافة أنواعها بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، ضمن خطة المدينة للتطهير والتعقيم.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يتم توقيع الكشف الطبي، بالمساح الحراري، علي القادمين لمدينة مرسي مطروح، وتفعيل تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف حملات تعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودار العبادة المساجد والمدارس، مع التوعية بفيروس كورونا، في وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة الي وضع ملصقات لنشر طرق الوقاية منه، وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين.

كما نوه رئيس المدينة، إلى أن غرفة عمليات المجلس تعمل علي طوال 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى من المواطنين علي ارقام 0464933105 / 0464935266

تطهير شوارع مطروح وقت حظر التجوال (3)
 
 
 
تطهير شوارع مطروح وقت حظر التجوال (4)
 
 
 
تطهير شوارع مطروح وقت حظر التجوال (7)
تطهير شوارع مطروح وقت حظر التجوال (7)

 

تطهير شوارع مطروح وقت حظر التجوال (9)
 
 
 
تطهير شوارع مطروح وقت حظر التجوال (13)

 


محافظة مطروح

تطهير الشوارع

كورونا

حظر التجوال

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

كيف تستخرج "جواز سفر" من المنزل فى زمن الكورونا؟

كيف تستخرج "جواز سفر" من المنزل فى زمن الكورونا؟

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة