صور.. استغلال حظر التجوال فى تطهير شوارع مطروح لمواجهة "كورونا"

مطروح - حسن مشالي

تواصل أجهزة محافظة مطروح، عملها وقت حظر التجوال، من خلال استغلال خلو الشوارع من المارة والسيارات، في تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بتنفيذ أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة بسيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، وسيارات الرش للقضاء على الحشرات الطائرة، وذلك بعد تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة.

ويعمل مجلس مدينة مرسى مطروح، بشكل يومي، مع بداية تطبيق حظر التجوال خلال فترة المساء، على رش الأرصفة والشوارع الرئيسية، بالمياه المخلوطة بالمواد المعقمة والمطهرات، كما يتم رش المبيدات مساءاً، عن طريق سيارات مجلس المدينة بالشوارع، وتجمعات مقالب القمامة لعدم نشر الأوبة والأمراض عن طريق الحشرات الطائرة .

كما تقوم أجهزة مجلس مدينة مرسى مطروح، تحت إشراف اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، والمتطوعون ومؤسسات المجتمع المدني، خلال فترة النهار، بتطهير الأماكن والمنشآت العامة، ومحطة القطار ومواقف الأتوبيسات والسيارات، إلى جانب 4 نقاط للتمركز بالطرق والشوارع الرئيسية، لتطهير وتعقيم جميع أنواع السيارات، أثناء مرورها بالشوارع أو دخولها المدينة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتعمل نقاط التمركز الـ 4 للرش والتطهير بالكيلو 21 و 15 على طريقي السلوم وسيوة ومدخل المدينة بالكيلو 1 لتطهير السيارات بكافة أنواعها بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، ضمن خطة المدينة للتطهير والتعقيم.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يتم توقيع الكشف الطبي، بالمساح الحراري، علي القادمين لمدينة مرسي مطروح، وتفعيل تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف حملات تعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودار العبادة المساجد والمدارس، مع التوعية بفيروس كورونا، في وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة الي وضع ملصقات لنشر طرق الوقاية منه، وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين.

كما نوه رئيس المدينة، إلى أن غرفة عمليات المجلس تعمل علي طوال 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى من المواطنين علي ارقام 0464933105 / 0464935266