اليوم السابع
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شباب قرية الصلعا بسوهاج يطلقون حملة لتطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت العامة

السبت، 28 مارس 2020 06:29 م
شباب قرية الصلعا بسوهاج يطلقون حملة لتطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت العامة شباب قرية الصلعا بسوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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أطلق عدد من شباب قرية الصلعا بمحافظة سوهاج  حملة لتعقيم وتطهير المنشآت العامة تحت شعار "هنعقمها بأيدينا" وقاموا بتطهير العديد من الشوارع والمنشآت العامة لعدم انتشار فيروس كورونا.

وقال أحمد خالد على أحمد رشوان أحد أعضاء الحملة ، أن شباب القرية  قرروا أن يتحدوا لمساعدة المسئولين فى تطهير الهيئات والمنشآت فقاموا بإطلاق هذه الحملة لتعقيم شوارع قرية الصلعا ومنشآتها بجهودهم الذاتية.

شارك فى الحملة أحمد خالد على أحمد رشوان و عمر صفوت على احمد رشوان ومحمد حمدي عبد الرازق وأيمن الجرف و منتصر احمد السيد عبد الكريم و محمود محمد بدران ويحي خلف حسنين الجرف.

وأضاف خالد أن الفكرة انتشرت فى ربوع القرية بأكملها وهناك من ساهم فى الحملة بالدعم المادى والمعنوى وعلى رأسهم  الشيخ عمر أمام المسجد الكبير بالصلعا ، تحت إشراف  رئيس المجلس المحلي بقرية بالصلعا مشيرا الى أن الحملة مستمرة و تلاقي دعما معنويا من خارج القرية و خصوصا بعض اهالى القرية من  الخارج و نتمنى تعميمها على باقي القري المجاورة.

 

 وفى وقت سابق نظم مجموعة من شباب عزبة قرية بنى هلال التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج حملة لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمحال التجارية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال مجدى عاطف على منسق الحملة لـ"اليوم السابع" :إن الحملة تطوع فيها عدد من الشباب بالجهود الذاتية لتطهير وتعقيم ورش الشوارع والمساجد والمنازل والمحال التجارية والمقاهى ومحطة الوقود ومحطة قطار الشهيد السايح ومستودع البوتاجاز وشادر خضار مدينة المراغة.

وأكد مجدى أن الحملة تأتى فى إطار حرصنا على المشاركة المجتمعية ووقوفنا صفا واحدا ويدا واحده ضد هذا الفيروس الخطير، حيث شارك فى الحملة كلا من العروسى محمد السيد وفتحى على حامد ووائل عقل السيد وعفيفى مصطفى أحمد ومحمد عثمان الصغير وعمرو نجدى وإسلام عكاشة ومجموعة من شباب القرية.

 

 

 


سوهاج

الصلعا

المنشات العامة

كورونا

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