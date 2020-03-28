اليوم السابع
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روحانى يكشف تفاصيل خطة "التباعد الاجتماعى" لكسر سلسلة انتقال كورونا بإيران

السبت، 28 مارس 2020 11:26 ص
روحانى يكشف تفاصيل خطة "التباعد الاجتماعى" لكسر سلسلة انتقال كورونا بإيران الرئيس الايرانى حسن روحانى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف الرئيس حسن روحانى عن تفاصيل جديدة لخطة قدمتها وزارة الصحة الإيرانية خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت، لكسر سلسلة انتقال عدوى وباء كورونا المتفشي فى جميع المحافظات ويحصد يوميا المئات من الإيرانيين.

وقال روحانى خلال خطاب تليفزونى، أن وزارة الصحة قدمت خططة "التباعد الإجتماعى" خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا اليوم، وتتركز الخطة الجديدة على قيام الشخص بإبعاد نفسه عن المجتمع وعدم المخالطة لمدة اسبوعين، وفرض حجر صحى على نفسه فى حال إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودعا الرئيس الإيرانى المواطنين إلى التعاون لتنفيذ هذه الخطة حتى 8 أبريل المقبل، وأكد على وجود عقوبات لمن يخالفون تعليمات البقاء فى المنازل والسفر.

وبحسب وكالة تسنيم، كشف روحانى أيضا تخصيص 20% من الموازنة العامة للبلاد لمكافحة كورونا.

ودشنت إيران، السبت، جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا بطاقة 200 عينة مختبرية، ولأول مرة يجرى تحليل مختبري بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع .

وكانت بلغت حصيلة الوفيات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى إيران، 2378، والإصابات ارتفعت لـ 32 ألف و 332، حتى أمس الجمعة، وفقا لاحصائيات وزارة الصحة الإيرانية، بينما تقول المعارضة الإيرانية بالخارج أن الإصابات بلغت ملايين.

وكانت فرضت السلطات الأسبوع الماضى قيود على سفر المواطنين بين المدن، ودعا الرئيس حسن روحانى المرشد بالموافقة على حصول الحكومة على مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة كورونا.

ورفض المرشد الأعلى عرضا أمريكا بالمساعدة على التغلب على الفيروس، فى وقت تتصاعد فيه وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.


ايران

كورونا

فيروس كورونا فى ايران

تفشي كورونا فى ايران

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