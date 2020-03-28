اليوم السابع
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رئيس وزراء إيطاليا يحذر من سقوط كيان الاتحاد الأوروبى بسبب كورونا

السبت، 28 مارس 2020 01:46 م
رئيس وزراء إيطاليا يحذر من سقوط كيان الاتحاد الأوروبى بسبب كورونا رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى
كتب محمد جمال

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حذر رئيس الوزراء الإيطالى، جوسيبى كونتى، من سقوط الاتحاد الأوروبى ككيان جامع، داعيا إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة خلال عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد فى القارة الأوروبية، وأشار كونتى خلال ​مقابلة​ صحفية مع موقع "إل سول 24" الإيطالى أن "التقاعس سيترك لأبنائنا العبء الهائل لاقتصاد​ مدمّر".

وأضاف كونتى قائلا: "هل نريد أن نكون على مستوى هذا التحدى؟ إذاً لنطلق خطة كبيرة خطة أوروبية للتعافى وإعادة الاستثمار تدعم وتنعش ​الاقتصاد​ الأوروبى كله".

وتابع كونتى قائلا "أكثر من خلاف، حصلت مواجهة شديدة وصريحة مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ لأننا نعيش أزمة تسفر عن عدد كبير من الضحايا من مواطنينا وتسبب ركوداً اقتصادياً شديداً".

وأردف قائلا: "أمثل بلدا يعانى كثيرا ولا يمكن أن أسمح لنفسى بالمماطلة"، معتبرا أنه "ينبغى علينا تجنّب أن نتخذ فى ​أوروبا​ خيارات مأساوية. إذا لم تُثبت أوروبا أنها على مستوى هذا التحدى غير المسبوق، فإن التكتل الأوروبى بكامله قد يفقد بنظر مواطنينا، سبب وجوده".

وصرح وزير الخارجية الايطالى لويجى، دى مايو الجمعة، بأن بلاده تواجه حالة الطوارئ صحية - اقتصادية ناجمة عن وباء فيروس كورونا، وأن بلاده "تنتظر ولاء من شركائها الأوروبيين".

وباشر الخبراء العسكريون الروس، الذين وصلوا إلى مدينة بيرغامو الإيطالية اليوم، تقديم المساعدات الطبية للمواطنين، فيما قالت وزراة الدفاع الروسية فى بيان، اليوم الجمعة: "بدأ المتخصصون العسكريون الروس الذين وصلوا إلى بيرغامو، عمليًا فى الوفاء بمهام مساعدة مواطنى الجمهورية الإيطالية.


جوسيبى كونتى

إيطاليا

كورونا

الاتحاد الأوروبى

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