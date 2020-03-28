اليوم السابع
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رئيس اليمن يتهم الحوثيين بالعمل لصالح أطماع إيران التوسعية

السبت، 28 مارس 2020 10:00 م
رئيس اليمن يتهم الحوثيين بالعمل لصالح أطماع إيران التوسعية الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى
أ.ش.أ

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اتهم الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، مليشيا الحوثى الإرهابية بالعمل لصالح أهداف وأجندة إيران وأطماعها التوسعية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي للرئيس اليمني بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، حيث أشاد بالمواقف المشرفة لقبائل محافظة مأرب والجيش الوطني في بلاده، المسنود من قوات تحالف دعم الشرعية، لدحر فلول وقوى التمرد من المليشيات الحوثية الإيرانية التي قال إنها تزج بالأبرياء والمغرر بهم وقوداً في حربها العبثية خدمة لأهداف وأجندة إيران وأطماعها التوسعية .

وشدد هادي على تعزيز الصفوف لمواجهة قوى التمرد والانقلاب وأدواتها وأذرعها, مثمناً في السياق جهود السلطة المحلية على مختلف الصعد، ومنها العمل على استتباب الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للسكان المحليين والنازحين من المحافظات المجاورة الفارين من جحيم الحرب التي تشنها المليشيا المدعومة من إيران.

من جهته، أكد محافظ مأرب الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الشرعية الدستورية حتى عودة الأمن والاستقرار إلى كل المناطق في البلاد.


اليمن

ميلشيا الحوثى

ايران

الرئيس اليمنى

اخبار اليمن

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