حبس مزارع 4 أيام قتل زوجته وحطم رأسها بالفأس لرفضها رد ملكية منزل

سوهاج – عمرو خلف

أمرت نيابة طهطا تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، مساء اليوم، حبس المتهم "ع.ف" 41 سنة مزارع 4 أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامه بقتل زوجته "أميرة" بقرية الصوالح دائرة مركز طهطا بأن قام بالتعدى عليها بالتعدى بالضرب، وتحطيم رأسها مستخدما فأس مما نتج عنه وفاتها في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغا، من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بقيام عامل بالتعدى على زوجته مستخدما فأس بدائرة مركز طهطا مما نتج عنه وفاتها بسبب خلافات على ملكية منزل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد كمال رئيس وحدة مباحث مركز طهطا بقيام عامل يقيم بناحية قرية الصوالح دائرة المركز بالتعدى على زوجته البالغة من العمر 30 عاما بالضرب مستخدما في ذلك فأس مما نتج عنه وفاتها.

وبالمعاينة وجدت الجثة مسجاة على الأرض وغارقه في دمائها عقب إصابتها إصابة بالغة بالرأس داخل منزل الزوجية بذات القرية، وبسؤال الزوج اعترف بارتكاب الواقعة وأنه هوى بالفأس على رأس زوجته أمام أولادها بالمنزل، وذلك عقب رفضها رد ملكية منزل قد باعه لها من قبل.

تم التحفظ على المتهم وعلى الإدارة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو السابق تم اقتياد المتهم إلى ديوان مركز شرطة طهطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم إنتداب الطبيب الشرعى لمعاينة الجثة، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.