اليوم السابع
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تجمعات على كورنيش الإسكندرية وبعض الشواطئ بلا بوابات رغم التحذيرات

السبت، 28 مارس 2020 04:56 م
تجمعات على كورنيش الإسكندرية وبعض الشواطئ بلا بوابات رغم التحذيرات تجمعات ولعب كرة على كورنيش الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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على الرغم من التحذيرات التى أطلقتها الحكومة ، والقرارات الحازمة التى إتخذتها محافظة الإسكندرية بغلق الشواطئ ، إلا أنه ظهرت تجمعات من بعض الشباب والأطفال وهواة الصيد على كورنيش الإسكندرية وظهرت بعض الشواطئ بلا بوابات أو أسوار ، بدأ تجمعات الشباب والأطفال فى لعب كرة "الراكيت " أو كرة القدم ، فيما قام البعض الاخر بممارسة هواية الصيد .

يأتى ذلك فيما أعلنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، تنفيذ قرار غلق شواطئ الإسكندرية نحو 61 شاطئ أمام الزائرين ، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا .

وقد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من باكرا ، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطيء بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطيء الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن القرار يأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المواطنين .

من جانبه أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالاسكندرية ، أن الاسكندرية فوجئت بالامس بتواجد اعداد من المواطنين على الشواطئ ، و أنه تم التواصل مع بعض الأسر المتواجدة على الشواطيء للإستفسار عن أسباب تواجدهم حيث أعربوا أنهم يتواجدون على الشواطيء كنوع من التنفيس فى ظل الظروف الحالية ، وأكد أنه تم التوعية والتنبيه على جميع المتواجدين بالشواطيء بخطورة التجمعات أى كان موقعهم و قد تفهم الجمهور دواعى ذلك وغلق الشواطئ

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أصدر تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من اليوم، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطيء بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطيء الإسكندرية ، مشددا على عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، والتى تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية أربعة آلاف جنيه

تجمعات و لعب كرة (2)
تجمعات و لعب كرة

 

تجمعات و لعب كرة (3)
تجمعات و لعب كرة 
تجمعات و لعب كرة (4)
تجمعات و لعب كرة 

 

تجمعات و لعب كرة (5)
تجمعات و لعب كرة 

 

تجمعات و لعب كرة (6)
تجمعات ولعب كرة 

 

كورنيش الاسكندرية
كورنيش الاسكندرية

 


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غلق شواطئ الاسكندرية

تجمعات الشباب على شواطئ الاسكندرية

غرفة السياحة

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