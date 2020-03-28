اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بيل وهيلاري كلينتون يرسلان 400 بيتزا لدعم مستشفيات نيويورك

السبت، 28 مارس 2020 01:53 ص
بيل وهيلاري كلينتون يرسلان 400 بيتزا لدعم مستشفيات نيويورك بيل وهيلاري كلينتون
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع تحول ولاية  نيويورك إلى بؤرة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة يعمل الاخصائيين بالرعاية الصحية دون توقف مع العلم أن هؤلاء من الممكن عدم توافر الوقت ليتناولوا وجبة طعام، تدخل بيل وهيلاري كلينتون للمساعدة، وفقا لما نشرته شبكة سي ان ان الامريكية.

 

وقال المتحدث باسم بيل كلينتون أرسل آل كلينتون أكثر من 400 بيتزا إلى جميع المستشفيات في مقاطعتهم ويستشستر كتعبير صغير لتقديرهم لما يقوم به المهنيون الطبيون لمجتمعاتهم"، مع رسالة  نصها "شكرا لك على حماية مجتمعاتنا. من بيل وهيلاري كلينتون"

pizza thank

وقالت أنجيلا سيريلي التي تعمل في الطوارئ في مستشفى سانت جون ريفرسايد: "شكرًا لك كلينتون على البيتزا اليوم! "

وقالت دينيس ماناناس ، مديرة الشؤون الخارجية بالمستشفى: "عندما يكون هناك شخص يدري بنجهوداتنا بما يكفي لإحضار الطعام ، فإن أطبائنا لا يتعين عليهم التفكير في الأمر ويسمح لهم بمواصلة عملهم".

 

 

hospital pizza

كما تم إرسال 20 بيتزا مساء الثلاثاء إلى مستشفى Blythedale للأطفال، وقالت المتحدثة باسم المستشفى كوني كورنيل "كانت حفلة البيتزا لمقدمي الرعاية في خط المواجهة الاول في محاربة الوباء مفاجأة هائلة وقدرت الجميع تقديرا كبيرا". "كان آل كلينتون دائمًا جيرانًا جيدين ، كما أن لطفهم خلال فترة صعبة للغاية بالنسبة للعاملين في مجال الرعاية الصحية عززوا روح الجميع".

 

ووفقا للتقرير قال أبي كراسنيكي ، مدير مطعم Nick Brick Oven Pizza ، أن مطعمه سلم 20 فطيرة إلى مستشفى فيلبس التذكاري، وبينما كانت هذه الخطوة داعمة بشكل واضح للعاملين في مجال الرعاية الصحية ، قال كراسنيكي إنها ساعدت أعماله أيضًا.

 

 تبذل المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ما في وسعها لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال هذه الفترة العصيبة.

 

يوم الأربعاء ، كتبت هيلاري كلينتون رسالة دعم ليس فقط للمهنيين الطبيين ، ولكن لجميع العمال والموظفين الآخرين الذين يواصلون العمل جاء فيها "شكراً للمهنيين الطبيين ، وموظفي متاجر البقالة ، وسائقي التوصيل ، وعمال الصيدلة ، وناقلات البريد ، ورجال الإطفاء ، والشرطة ، وموظفي دار التمريض ، وكل شخص آخر يعمل على إنقاذ الأرواح وإبقائنا جميعاً نواصل العمل الآن".

 

 


الولايات المتحدة

بيل كلينتون

هيلاري كلينتون

نيويورك

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة