بلجيكا تمدد اجراءات الحجر الصحى فى عموم البلاد 15 يوما

كتب أحمد علوى

أعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفى ويلميس عن ضرورة تمديد إجراءات الحجر الصحى فى بلجيكا والتى إتخذتها الحكومة للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد-19 لمدة أسبوعين ، حتى 19 أبريل مع إحتمالية التمديد مرة ثالثة حتى 3 مايو، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقد مباشرة بعد إجتماع جمع مجلس الأمن القومى و الوزراء الفيدراليين .

كما أعلنت رئيسة الوزراء صوفى ويلميس عن التدابير الجديدة التى تدخل حيز التنفيذ وقبل الاعلان عنها شكرت الوزيرة المواطنين على جهودهم المتعلقة بالحجر الصحى ، وهيئة التمريض والعمال الذين يواصلون القتال من أجل البلاد.

وتقول الوزيرة تم تمديد تدابير الحجر الصحى حتى 19 ابريل و يمكن تمديدها إذا لزم الأمر حتى 3 مايو وانه يتم تقييم الوضع بشكل مستمر، مشيرة إلى أن المؤشرات تظهر تباطؤًا فى الإنتشار المتسارع للوباء، ولكن بالنسبة للعلماء ، من السابق لأوانه القول بأن الوباء تحت السيطرة، وبالتالى فمن السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة.

وقالت ويلميس، "كلنا نحب حريتنا وأنا أعلم أننا نطلب منكم التضحية ،لكن الصحة هى أولويتنا".

وقالت رئيسة الوزراء ،لن يسمح إلا بالرحلات الأساسية ، مشيرة إلى منع الأنشطة الخارجية فلا يمكن للمرء الجلوس لساعات فى الحدائق ، وأضافت أنه ممنوع الذهاب إلى البحر أو إلى إقليم آردن ، موضحةً أنه سيتم إنشاء نظام للتحصيل الفورى للغرامات للمخالفين لهذه القرارات وبشكل صارم ،على حد تعبيرها .

وتوضح ويلميس ، ان العمل عن بعد إلزامى لجميع الأعمال غير الضرورية، أما إذا كان العمل عن بعد غير ممكن ، يمكن للعمال الذهاب إلى شركاتهم شريطة إحترام التباعد الإجتماعى ، وسيتم معاقبة الشركات التى لا تحترم القواعد أو سيتم إغلاقها .

وأضافت ويلميس فى كلمتها ، نطلب منكم جميعاً إبداء الشجاعة والصبر ،وشددت على أنه يجب على كل شخص أن يعتنى بنفسه ويعتنى بالآخرين أيضاً.

وإختتمت رئيسة الوزراء البلجيكية قولها ، بأن مسألة المهرجانات الصيفية لم تدرس بعد.