اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تسجل 1019 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد

السبت، 28 مارس 2020 04:30 م
بريطانيا تسجل 1019 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات المختصة فى دولة بريطانيا، اليوم السبت عن تسجيل 1019 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر لقناة العربية. 

وفيما أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الهيئة الطبية في بريطانيا يدخل الحجر الصحي احترازيا لإصابته بفيروس كورونا.

أعلن البروفيسور، كريس ويتى، كبير الأطباء الطبيين في بريطانيا أنه سيعزل نفسه ذاتيًا بعد ظهور أعراض فيروس كورونا.
 
قال قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث لم تصاب بفيروس كورونا المستجد رغم إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز.
 

 


كورونا

فيروس كورونا

بريطانيا

اخبار بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محمد بن زايد: تمنياتنا بالشفاء للصديق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

السبت، 28 مارس 2020 02:32 م

رغم إصابة جونسون بكورونا.. قصر بكنجهام يؤكد: ملكة بريطانيا بصحة جيدة

الجمعة، 27 مارس 2020 10:36 م

رئيس الهيئة الطبية في بريطانيا يدخل الحجر الصحي احترازيا

الجمعة، 27 مارس 2020 06:29 م

خطيبة رئيس وزراء بريطانيا حامل ومعزولة فى "كامبرويل" بعد إصابته بكورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 05:23 م

هكذا قدم مشاهير بريطانيا التحية لموظفى الرعاية الصحية.. عائلة بيكهام فى المقدمة

الجمعة، 27 مارس 2020 04:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة