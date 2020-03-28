بريطانيا تسجل 1019 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات المختصة فى دولة بريطانيا، اليوم السبت عن تسجيل 1019 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر لقناة العربية.
وفيما أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الهيئة الطبية في بريطانيا يدخل الحجر الصحي احترازيا لإصابته بفيروس كورونا.
أعلن البروفيسور، كريس ويتى، كبير الأطباء الطبيين في بريطانيا أنه سيعزل نفسه ذاتيًا بعد ظهور أعراض فيروس كورونا.
قال قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث لم تصاب بفيروس كورونا المستجد رغم إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة