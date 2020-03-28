بريطانيا تسجل 1019 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات المختصة فى دولة بريطانيا، اليوم السبت عن تسجيل 1019 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر لقناة العربية.

وفيما أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الهيئة الطبية في بريطانيا يدخل الحجر الصحي احترازيا لإصابته بفيروس كورونا.