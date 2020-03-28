اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية: لا مسار محدد لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 12:00 ص
المفوضية الأوروبية: لا مسار محدد لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا كورونا - ارشيفية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أكدت المفوضية الأوروبية، امس الجمعة، عدم وجود إطار مالي محدد ومعروف مسبقاً للحل السليم للتعامل مع الأزمة الناتجة عن تفشي وباء (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في دول الاتحاد حالياً.
 
وتحاول المفوضية بهذا التصريح تهدئة الغضب الإيطالي بعد فشل زعماء الدول الأعضاء خلال قمتهم أمس في التوصل إلى آلية أوروبية مشتركة للتصدي للأزمة الاقتصادية والمالية الناشئة عن تفشي الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.
 
وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير "ليست الأزمة الحالية هي الأولى التي يتعين على الاتحاد مواجهتها فقد كان هناك أزمات سابقة، لدى الدول وجهات نظر مختلفة حول الحلول لكن الجميع متفق على أن رد الفعل الفوري كان فعالاً وسريعًا ومفيداً".
 
وأضاف مامير "لا أحد يستطيع اليوم القول ما هو الطريق الأفضل للتعامل مع الأزمة، ولذلك تحتاج الدول الأعضاء والمؤسسات لمزيد من الوقت للتشاور والنقاش".
 
وكان زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد فوضوا أمس - عقب قمتهم الثالثة من نوعها المخصصة للتعامل مع وباء كوفيد 19 - وزراء ماليتهم لتقديم اقتراحات خلال 15 يوماً.
 
كما فوضت القمة أيضاً كل من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس الاتحاد شارل ميشيل بمهمة تقديم مخطط انعاش شامل لمرحلة ما بعد الأزمة، ولكن "من المبكر الحديث عن موعد لتقديم هذا المخطط"، حسب كلام المتحدث.
 
وحرص مامير على تفنيد الاتهامات الإيطالية خصوصاً بنقص التضامن بين الأوروبيين في قلب أزمة وباء كوفيد 19، مشيراً إلى أن الاتحاد قدم أمثلة جيدة للتضامن بين أعضاءه وكذلك تجاه باقي دول العالم.

المفوضية الأوروبية

كورونا

فيروس

الوباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة