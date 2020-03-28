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المغرب يسجل 3 وفيات جديدة و26 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت، 28 مارس 2020 07:34 م
المغرب يسجل 3 وفيات جديدة و26 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مواجهة كورونا - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات جديدة و26 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " خلال الـ24 ساعة الأخيرة، جاء ذلك بحسب ما نقلته بعض المصادر الإعلامية قبل قليل، وكانت وزارة المالية المغربية، أعلنت أمس الجمعة، أن المملكة ستنفق ملياري درهم (200 مليون دولار) مبدئيا لمساعدة النظام الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 333.

 

وأضافت الوزارة، أنها ستنفق الأموال على توفير 1000 سرير إضافي للرعاية المركزة، و550 جهازا للتنفس الصناعي، و100 ألف أداة للفحص، فضلا عن أدوية ومعدات أخرى.

 

وقال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه سيعيد توجيه 450 مليون يورو من المساعدات التي تعهد بها في وقت سابق للمملكة، لدعم تصديها لفيروس كورونا، وسيضع 150 مليون يورو على الفور في الصندوق الخاص.

 

وكانت الحكومة المغربية قد ذكرت في وقت سابق أنها تهدف إلى زيادة عدد أسرة الرعاية الفائقة في البلاد إلى 3000 سرير، من 1640 حاليا.

 

وفتح المغرب المنشآت الطبية العسكرية أمام مرضى فيروس كورونا، ونشر الجيش لإقامة مستشفيات ميدانية.


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