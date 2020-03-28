القطاع الصربى فى البوسنة يعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

رويترز

أعلنت جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي في البوسنة حالة الطوارئ اليوم السبت، وخولت رئيسة المنطقة السلطات التشريعية من أجل التعجيل بصدور القوانين للتخفيف من أثر فيروس كورونا. وقالت رئيسة جمهورية صرب البوسنة في مؤتمر صحفي بث على الهواء مباشرة "مجلسنا الوطني (البرلمان) أعلن حالة الطوارئ".