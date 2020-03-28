القطاع الصربى فى البوسنة يعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

أعلنت جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي في البوسنة حالة الطوارئ اليوم السبت، وخولت رئيسة المنطقة السلطات التشريعية من أجل التعجيل بصدور القوانين للتخفيف من أثر فيروس كورونا. وقالت رئيسة جمهورية صرب البوسنة في مؤتمر صحفي بث على الهواء مباشرة "مجلسنا الوطني (البرلمان) أعلن حالة الطوارئ".
وأضافت "آمل أن يكون هذا إجراء موقتا يستمر أسابيع أو شهورا بحسب الوضع الصحي والعالمي".
وسجلت البوسنة 259 حالة إصابة بفيروس كورونا وتوفي أربعة أشخاص.
وتضم البوسنة الواقعة في منطقة البلقان منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي بدرجة عالية هما جمهوربة الصرب والاتحاد البوسني الكرواتي وتتصلان عبر حكومة مركزية ضعيفة.
وأعلن كل من الاتحاد البوسني الكرواتي والحكومة المركزية حالة الكارثة، وهي أقل حدة من حالة الطوارئ.
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