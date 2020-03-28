اليوم السابع
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العربية: 64 وفاة بكورونا في بلجيكا ليرتفع الإجمالي إلى 353

السبت، 28 مارس 2020 01:23 م
العربية: 64 وفاة بكورونا في بلجيكا ليرتفع الإجمالي إلى 353 كورونا
كتب رامى محيى الدين

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أن هناك 64 وفاة بكورونا في بلجيكا ليرتفع الإجمالي إلى 353.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد كشفت في آخر إحصائيات عن فيروس كورونا، إصابة نحو 509164 حالة، ووفاة 23335 شخص حول العالم، وذكرت أن الفيروس انتشر فى 201 دولة.

 

وقالت المنظمة: "أما بالنسبة لدول شرق المتوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها مصر فبلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا  38602 حالة مؤكدة، و2487 حالة وفاة، فى 21 دولة بالمنطقة.

 

يذكر، أن المنظمة كانت قد أطلقت خدمة رسائلها المخصصة باللغة العربية، بالشراكة مع شركتي واتس آب وفيس بوك، لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وتتميز خدمة الرسائل بسهولة الاستخدام والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع لا يقل عن ملياري شخص، من أجل إيصال المعلومات الصادرة عن المنظمة مباشرة إلى الناس الذي هم في حاجة إليها.

 

وأضافت، أنها ستتيح خدمة الرسائل هذه للجميع، من قادة الحكومات إلى العاملين الصحيين وصولاً إلى الأهل والأصدقاء، عن أحدث المستجدات والمعلومات عن فيروس كورونا، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بأعراض المرض وكيف يحمي الناس منه أنفسهم والآخرين، كما تتضمن الخدمة روابط إلى أحدث تقارير الحالات وتقدم آخر الأرقام الآنية لمساعدة مقرري السياسات في الحكومة على حماية صحة سكانهم.

 

ويمكن الاشتراك في الخدمة من خلال وصلة تفتح تلقائياً محادثة في تطبيق الواتساب، ويكفي إرسال كلمة "مرحبا" لتفعيل المحادثة من خلال عرض قائمة خيارات تسمح بالإجابة عن أسئلة المستخدمين بشأن فيروس كورونا " كوفيد-19 "

 


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