"الصحة" تنشر الطريقة الصحيحة لاستخدام ماكينات الصراف الآلى للوقاية من كورونا

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عددا من التعليمات الخاصة باستخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا، بالإضافة إلى ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بينك وبين الآخرين أثناء الانتظار، مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، واستخدام خدمات البنك الالكترونية عوضا عن ماكينات الصراف الآلى إن أمكن".



الطريقة الصحيحة لاستخدام ماكينات الصراف الآلى للوقاية من كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان وجهت جميع الأطقم العاملة بالنظافة فى بالمستشفيات بالقيام بعملية التطهير والتعقيم كل 48 ساعة باستخدام المطهرات داخل جميع المباني.

ونصحت الوزارة فى منشورها مديريات الشؤن الصحية بتقليص عدد الحضور فى الاجتماعات مع اخضاع كافة المترددين على الوزارات والهيئات لكشف درة الحرارة يوميا.

وطالب الوزارة قياداتها بعدم الإدلاء باى تصريحات اعلامية منعا لحدوث آى لغط بين الرأي العام .

فيما كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن نسبة شفاء المصابين بفيروس كورونا بلغت 28%، مشيرة إلى أن نسب الشفاء فى الصعيد مرتفعة للغاية، وتابعت : "نقوم بعمل دراسات حاليا لمعرفة ما إذا كانت هذه النسب المرتفعة فى الشفاء لها علاقة بدرجة الحرارة والبيئة بشكل عام أم لا".

وقالت وزيرة الصحة والسكان أن العالم يشهد حاليا 600 ألف إصابة بفيروس كورونا ، منهم 100 ألف فى دولة واحدة ، وهناك دولة سجلت ألف وفاه فى يوم واحد فقط، وتابعت : "هناك تصاعد فى الحالات المصابة وقالت إن أول 100 ألف حالة إصابة كانت فى 66 يوما وآخر 100 ألف حالة تمت فى يوم واحد فقط