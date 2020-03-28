اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الصحة" تنشر الطريقة الصحيحة لاستخدام ماكينات الصراف الآلى للوقاية من كورونا

السبت، 28 مارس 2020 01:06 م
"الصحة" تنشر الطريقة الصحيحة لاستخدام ماكينات الصراف الآلى للوقاية من كورونا الطريقة الصحيحة لاستخدام ماكينات الصراف الآلى للوقاية من كورونا
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عددا من التعليمات الخاصة باستخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا، بالإضافة إلى ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بينك وبين الآخرين أثناء الانتظار، مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، واستخدام خدمات البنك الالكترونية عوضا عن ماكينات الصراف الآلى إن أمكن".

الطريقة الصحيحة لاستخدام ماكينات الصراف الآلى للوقاية من كورونا
الطريقة الصحيحة لاستخدام ماكينات الصراف الآلى للوقاية من كورونا

 

وكانت وزارة الصحة والسكان وجهت جميع الأطقم العاملة بالنظافة فى بالمستشفيات بالقيام بعملية التطهير والتعقيم كل 48 ساعة باستخدام المطهرات داخل جميع المباني.

 ونصحت الوزارة فى منشورها مديريات الشؤن الصحية بتقليص عدد الحضور فى الاجتماعات مع اخضاع كافة المترددين على الوزارات والهيئات لكشف درة الحرارة يوميا.

وطالب الوزارة قياداتها بعدم الإدلاء باى تصريحات اعلامية منعا لحدوث آى لغط بين الرأي العام .

فيما كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن نسبة شفاء المصابين بفيروس كورونا بلغت 28%، مشيرة إلى أن نسب الشفاء فى الصعيد مرتفعة للغاية، وتابعت : "نقوم بعمل دراسات حاليا لمعرفة ما إذا كانت هذه النسب المرتفعة فى الشفاء لها علاقة بدرجة الحرارة والبيئة بشكل عام أم لا".

 

وقالت وزيرة الصحة والسكان أن العالم يشهد حاليا 600 ألف إصابة بفيروس كورونا ، منهم 100 ألف فى دولة واحدة ، وهناك دولة سجلت ألف وفاه فى يوم واحد فقط، وتابعت : "هناك تصاعد فى الحالات المصابة وقالت إن أول 100 ألف حالة إصابة كانت فى 66 يوما وآخر 100 ألف حالة تمت فى يوم واحد فقط


الصراف الالى وكورونا

الصحة

فيروس كورونا

كورونا

اخبار الصحة العالمية

اخبار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية: الفيروس لا يفرق بين جنس أو عرق ويجب أن نتحد للقضاء عليه

السبت، 28 مارس 2020 12:50 م

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

السبت، 28 مارس 2020 12:49 م

الصحة توجه المستشفيات بالتعقيم والتطهير كل 48 ساعة

السبت، 28 مارس 2020 12:46 م

وزيرة الصحة: نسب الشفاء من كورونا 28% ومصابى الصعيد الأكثر تماثلا للشفاء.. 70% من الحالات المكتشفة خالطت مصابين أو قادمين من الخارج.. والـ11 حالة المتوفية بالفيروس لمسنين قادمين من مستشفيات خاصة

السبت، 28 مارس 2020 11:54 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة