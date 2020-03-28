اليوم السابع
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الصحة العالمية تجرى تجربة لعلاج كورونا باستخدام أدوية "الملاريا والايدز "

السبت، 28 مارس 2020 05:06 م
الصحة العالمية تجرى تجربة لعلاج كورونا باستخدام أدوية "الملاريا والايدز " منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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كشفت منظمة الصحة العالمية،  أنه  لا يوجد حتى الان علاج لفيروس كورونا "COVID19  "  وهناك تجارب سريرية في العديد من البلدان للتوصل للقاح  أودواء لعلاج فيروس كورونا.

وأضافت المنظمة، إن التجربة التى تجريها حاليا على فيروس كورونا والتى تسمى "تجربة التضامن "تعتمد، على الرعاية المعتادة التي يتم تقديمها للمرضى، بالإضافة لإستخدام عقار "ريمديسفير" المضاد للفيروسات، و عقار "لوبينافير، وريتونافير" المستخدم لعلاج مرضى الايدز، كما يمكن استخدامهما أيضا مع عقار بيتا انترفيرون، وتشمل التجربة أيضا استخدام عقار الكلوروكين المضاد للملاريا، موضحة أن هناك أكثر من 45 دولة تساهم في التجربة.

يذكر أن البعثة الفنية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إلى مصر اختتمت أعمالها يوم الأربعاء الموافق 25 مارس، وكان الهدف من البعثة هو فهم الوضع الحالي فى مصر، ومراجعة أنشطة الاستجابة الجارية، مع تقديم الدعم الفني، مع تحديد نقاط القوة والثغرات لتوجيه أولويات الاستجابة.

وكانت المنظمة قد أطلقت مساء أمس خدمة رسائلها المخصصة باللغة العربية والانجليزية، بالشراكة مع شركتي واتساب وفيسبوك، لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وتتميز خدمة الرسائل بسهولة الاستخدام والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع لا يقل عن ملياري شخص، من أجل إيصال المعلومات الصادرة عن المنظمة مباشرة إلى الناس الذي هم في حاجة إليها.

وأضافت المنظمة، ستتيح خدمة الرسائل هذه للجميع، من قادة الحكومات إلى العاملين الصحيين وصولاً إلى الأهل والأصدقاء، عن أحدث المستجدات والمعلومات عن فيروس كورونا، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بأعراض المرض وكيف يحمي الناس منه أنفسهم والآخرين، كما تتضمن الخدمة روابط إلى أحدث تقارير الحالات وتقدم آخر الأرقام، لمساعدة مقرري السياسات في الحكومة على حماية صحة سكانهم.


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