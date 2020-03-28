الخارجية العراقية تعلن وفاة طبيبة عراقية بالنرويج إثر إصابتها بـ "كورونا"

بغداد(أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، وفاة طبيبة عراقية بالنرويج، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن السفارة العراقية في أوسلو تابعت مع المستشفى الذي كانت ترقد فيها المتوفاة لإكمال إجراءات تسليم الجثمان لأسرتها".

ونعت الجالية العراقية والعربية في إقليم "تروندهايم" وسط النرويج، الطبيبة العراقية التي توفيت عن عمر ناهز 35 عاماً.



وكانت سلطة الطيران المدنى العراقى، أكدت استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى 11 أبريل المقبل ، استناداً لقرارات مجلس الوزراء، من أجل حماية الصحة العامة فى العراق ولدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال مدير سلطة الطيران دريد يحيى جاسم - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت، إن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي والدبلوماسية والصليب الاحمر والهلال الاحمر ورحلات الشحن الجوي والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية.

وأشار جاسم إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الاستجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد لمنع تفاقم الأزمة الوبائية ولحماية المسافرين وانسجامًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية .

من جانب أخر ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻛﺭﺩﺳﺘﺎﻥ العراق، اليوم ﺍﻟﺴﺒﺖ، تسجيل ﺗﺴﻊ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ إﻟﻰ 121 ﺇﺻﺎﺑﺔ.

ﻭصرحت ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ - ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أﻥ ﻓﺤﻮﺻﺎﺗﻬﺎ ﺃﺛﺒﺘﺖ 8 ﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ 1 ﻓﻲ ﺣﻠﺒﺠﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.