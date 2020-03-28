البرازيل تمنع دخول الأجانب غير المقيمين لمدة 30 يوما

قالت وزارة العدل امس الجمعة إن البرازيل ستمنع الأجانب غير المقيمين في البلاد من الدخول جوا، في إجراء يهدف إلى التصدي لتفشي فيروس كورنا.
وقالت سلطات ريو دى جانيرو، إن مجمع ماراكانا الرياضى فى البرازيل الذى يضم أشهر ملعب كرة قدم فى العالم سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا.
ومع انتشار حالات الاصابة فى البرازيل والتي بلغ عددها أكثر من 2900 حالة استعانت السلطات بمنشآت رياضية وحولتها لمستشفيات مؤقتة، وتوفي 77 شخصا بالفيروس.
وقرر الاتحاد البرازيلى لكرة القدم إيقاف الموسم المحلي بسبب تفشي الفيروس.
واستضاف ملعب ماراكانا نهائي كأس العالم 2014 وحفلى افتتاح وختام أولمبياد ريو 2016..
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