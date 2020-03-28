الأمم المتحدة عن معلومة الماء الساخن يقضى على كورونا: غير صحيح وكفى شائعات

هند المغربي

نشرت منظمة الأمم المتحدة تغريدة على صفحتها الرسمية مقطع توضيحى للرد على شائعات خاصة بعلاج فيروس كورونا، والتى تتمثل في أن شرب المياه والمشروبات الساخنة يقضي على فيروس كورونا.

وقالت المنظمة، إن مقولة شرب الماء أو المشروبات الساخنة كل 15 دقيقة، كفيل بالقضاء على كورونا، معلومة غير صحيحة، مطالبة بالتوقف عن الشائعات تحت شعار " كفى شائعات ".