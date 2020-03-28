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الأرصاد: غدا طقس لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة

السبت، 28 مارس 2020 11:06 ص
الأرصاد: غدا طقس لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، و الرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا ، وشبورة صباحا، والرياح نشطة غربا .

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجات، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم السبت، انخفاض أخر فى درجات الحرارة حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، و الرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا ، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ، وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .


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