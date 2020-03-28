اعرف ازاى تنظف بيتك وتعقمه لمواجهة كورونا من غير أزمة ربو؟

كتبت هند عادل

قد يساعد الحفاظ على منزلك خاليًا من الميكروبات وتعقيمه من عدوى فيروس كورونا فى زيادة مسببات الحساسية مما يعرض الأشخاص الذين يعانون من الربو التحسسي إلى التعرض لنوبة أزمة ربوية والدخول فى مشاكل صحية كبيرة مما يحتاج تدخل طبى فورى.

ووفقا لتقرير لـhealthline يجب تذكر دائمًا التنظيف بحذر إذا كنت تعاني من أعراض الربو أثناء التنظيف فتوقف فورًا ويجب فورا استخدام بخاج الإنقاذ المخصص لأزمة الربو واحصل على المساعدة الطبية إذا لم تذهب الأعراض.

ولكن من الممكن تجميل منزلك مع ضمان انخفاض خطر الإصابة بنوبة الربو هذا يعني ببساطة اتخاذ بعض الاحتياطات الإضافية، إذا كنت على استعداد للتعامل مع تنظيف منزلك فابق في أمان وصحة باتباع الخطوات التالية.

كن على علم بمسببات الحساسية

إذا كنت تعاني من الربو التحسسي، فقد تؤدي مسببات الحساسية الشائعة إلى ظهور الأعراض وتشمل هذه الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة ودخان التبغ وحبوب اللقاح والصراصير قد تؤدي التغيرات إلى ظهور أعراض أزمة الربو.

قد يكون بعض الأشخاص المصابين بالربو حساسين أيضًا لمنتجات التنظيف خاصةً تركيبات التبييض والمطهرات الأخرى مثل الكلوى والتى تستخدم كثيرا هذه الأيام لتعقيم وتطهير المنازل من عدوى كوورنا وهو ما يؤدى إلى اصابة الكثيرين بأزمات الربو عند استنشاق رائحة الكلور، وعند الضرورة لاستخدامه يجب تخفيفه بالماء وارتداء قناع الوجه لمنع استنشاق رائحته وضرورة تهوية الغرفه جيدا قبل الجلوس فيها مرة أخرى .

لكل شخص محفزات مختلفة ومن الأفضل تجنب أي مادة تزيد أعراضك إن أمكن قد يجعل ذلك من الصعب القيام ببعض الأعمال، ولكن يمكنك أيضًا اتخاذ خطوات لتقليل تعرضك للأزمة .

اعرف ازاى تتعامل مع الغبار فى المنزل



اغسل الفراش في الماء الساخن أسبوعيًا.

استخدم أغطية مراتب بلاستيكية أو منسوجة بشكل جيد وأغطية وأغطية وسادات.

تحكم في الرطوبة في منزلك احتفظ بها حتى 50 % أو أقل.

حافظ على درجة الحرارة عند 21 درجة مئوية في جميع أنحاء منزلك.

استخدم جهازًا لتنقية الهواء يُسمى أيضًا بمنظف الهواء لأنه يحتوي على مرشح هواء جسيمات عالي الكفاءة (HEPA)، من الأفضل وضع المنظف على أرضية مصقولة بحيث لا يزعج تدفق الهواء من الجهاز أي غبار موجود في الغرفة.

استخدام المكنسة هو نشاط يثير الكثير من الغبار لذا من الأفضل أن تطلب من شخص ما أن ينظف المكان إذا كان ذلك ممكنًا إذا كان يجب عليك التنظيف بالمكنسة الكهربائية ، يمكنك تقليل تعرضك لعث الغبار إذا كنت:

تستخدم مكنسة مزودة بأكياس ورقية بسماكة مزدوجة ومرشح HEPA، ضع في اعتبارك أن المكانس الكهربائية ليس لديها معايير صناعية لفلترة الهواء، ويجب عليك ارتداء قناع أثناء التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

اترك الغرفة لمدة 20 دقيقة على الأقل بعد التنظيف بالمكنسة الكهربائية.