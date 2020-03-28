اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 12:28 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد المصابين فى روسيا بفيروس كورونا لـ 1264

السبت، 28 مارس 2020 12:01 م
ارتفاع عدد المصابين فى روسيا بفيروس كورونا لـ 1264 تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
موسكو (أ ش أ)

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أعلن المقر الروسى لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، تسجيل 228 إصابة جديدة فى روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمصابين إلى 1264، كانت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين قد أعلنت أن العدد الإجمالي للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالى بلغ 222873 شخصا، فيما لا يزال 145134 منهم قيد المراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن.

وأشارت الهيئة الروسية إلى أنه تم إجراء أكثر من 233 ألف فحص مخبري للكشف عن فيروس "كورونا"، بما فيها على عينات المسافرين الوافدين من الدول الموبوءة بالفيروس.

وكانت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية، أعلنت اليوم السبت، إنها طورت سبعة نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا، ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نسختها باللغة الانجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة قولها "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية سبعة نماذج للقاحات مُهَندسة جينيًا تم جمعها من بروتينات مُدمجة كل منها يحتوى على محددات مُستضدية أى أجزاء تتفاعل مع الفيروس". 

وأضافت "المهمة الحالية هى اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة". 

وقالت إن اللقاح الذى سيكون جاهزًا لن يكون متوافرًا قبل 11 شهرًا مشيرة إلى أن العلماء يعتزمون الانتهاء من كل الاختبارات بحلول يوليو ثم الانتقال إلى التجارب قبل السريرية ونخطط الوصول إلى المرحلة الاولى والثانية بحلول نهاية العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل". 

وكانت روسيا أوقفت بشكل كامل، أمس الجمعة، رحلات الطيران الدولية الاعتيادية وكذلك الرحلات المُستأجرة "تشارتر" فيما اقتصرت شركات الطيران على تنظيم رحلات لإعادة المواطنين الروس من الخارج تماشيًا مع قرار مجلس التنسيق الحكومى المُشكل التعامل مع ملف فيروس كورونا. 

 


كورونا

فيروس كورونا

روسيا

الصحه الروسيه

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