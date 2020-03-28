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إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

السبت، 28 مارس 2020 12:49 م
إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا إنفوجراف تعليمات للحماية من كورونا

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أكدت وزارة الصحة علي عدد من الإرشادات الصحية الواجب اتباعها لحماية أنفسنا من فيروس كورونا جاءت علي النحو التالي:

 

1- خلع الحذاء خارج المنزل

2- غسل الوجه بالماء والصابون

3- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة من 20 إلى 30 ثانية

4- التخلص من الكمامات والقفازات فور خلعها

5- غسل المعلبات بالماء والصابون

6- تعقيم الهواتف الخلوية باستمرار

7- الاستمرار بمسح الأسطح وتعقيمها

8- غسل الخضروات والفاكهة بالماء الجارى أو بماء وخل وتجفيفها

9- خلع الملابس ووضعها جانبا وغسلها بدرجة حرارة من 60 إلى 70 درجة

10- وضع الأكياس الشرائية جانبا لفترة، ومن ثم ترتيبها والاستمرار بغسل اليدين

 

تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا (1)
 
تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا (2)
 
تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا (3)
 
تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا (4)
 
تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا (5)
 
تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا (6)
 
تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا (7)
 

 

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