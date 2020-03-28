إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

أكدت وزارة الصحة علي عدد من الإرشادات الصحية الواجب اتباعها لحماية أنفسنا من فيروس كورونا جاءت علي النحو التالي:

1- خلع الحذاء خارج المنزل

2- غسل الوجه بالماء والصابون

3- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة من 20 إلى 30 ثانية

4- التخلص من الكمامات والقفازات فور خلعها

5- غسل المعلبات بالماء والصابون

6- تعقيم الهواتف الخلوية باستمرار

7- الاستمرار بمسح الأسطح وتعقيمها

8- غسل الخضروات والفاكهة بالماء الجارى أو بماء وخل وتجفيفها

9- خلع الملابس ووضعها جانبا وغسلها بدرجة حرارة من 60 إلى 70 درجة

10- وضع الأكياس الشرائية جانبا لفترة، ومن ثم ترتيبها والاستمرار بغسل اليدين





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