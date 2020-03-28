إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

أكدت وزارة الصحة علي عدد من الإرشادات الصحية الواجب اتباعها لحماية أنفسنا من فيروس كورونا جاءت علي النحو التالي:
1- خلع الحذاء خارج المنزل
2- غسل الوجه بالماء والصابون
3- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة من 20 إلى 30 ثانية
4- التخلص من الكمامات والقفازات فور خلعها
5- غسل المعلبات بالماء والصابون
6- تعقيم الهواتف الخلوية باستمرار
7- الاستمرار بمسح الأسطح وتعقيمها
8- غسل الخضروات والفاكهة بالماء الجارى أو بماء وخل وتجفيفها
9- خلع الملابس ووضعها جانبا وغسلها بدرجة حرارة من 60 إلى 70 درجة
10- وضع الأكياس الشرائية جانبا لفترة، ومن ثم ترتيبها والاستمرار بغسل اليدين
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