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إصابة 11 عراقيا بفيروس كورونا في بلجيكا

السبت، 28 مارس 2020 06:05 م
إصابة 11 عراقيا بفيروس كورونا في بلجيكا كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت أن 11 شخصا من أبناء الجالية العراقية في بلجيكا أصيبوا بفيروس كورونا.

 

وذكر بيان عن الوزارة أن عدد الإصابات الكلي للمقيمين العراقيين في الخارج بلغ 43 حالة، 11 في بلجيكا، و10 في الأردن، و6 في إيطاليا، و5 في أمريكا، و5 في بريطانيا، و3 في كندا، و2 في لبنان، و1 في إيران.

وأشار بيان خارجية العراق، إلى أن "حالتي وفاة سجلتا في الخارج، واحدة في بريطانيا والأخرى في النرويج".

 

وأعلنت الخارجية العراقية في وقت سابق، عن وفاة مواطنة عراقية في النرويج، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

 

 


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