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إحالة عاطل بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين فى المرج للجنايات

السبت، 28 مارس 2020 11:23 ص
إحالة عاطل بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين فى المرج للجنايات مخدر الهيروين_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، إحالة متهم بحيازة مخدر الهيروين بالمرج للجنايات.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة أمنية من مباحث قسم المرج، من ضبط "ط.م " ، 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرها 1994 لسنة 2016 المرج  " مخدرات "، حيث عثر بحوزته على 250 جرام من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه فى دائرة القسم .

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت حبس المتهم، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى إحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات

وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة :

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


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