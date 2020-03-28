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إحالة سيدتين وعاطل للجنايات.. كونوا عصابة لسرقة سائقى التوك توك فى المعادى

السبت، 28 مارس 2020 12:30 ص
إحالة سيدتين وعاطل للجنايات.. كونوا عصابة لسرقة سائقى التوك توك فى المعادى توك توك - صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادي، برئاسة المستشار تامر عاشور، بإحالة سيدتين وعاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة سائقي مركبات التوك توك.
 
كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، مفاده تلقيه بلاغا من "أ. م"، 17 سنة، سائق توك توك بدائرة قسم شرطة حلوان، بأنه حال سیره بدراجة بخاریة "توك توك" قیادته بشارع كورنيش النیل ـ دائرة قسم شرطة حلوان استوقفه أحد الأشخاص وبصحبته فتاتين "أدلي بأوصافهم التقريبية" بدعوى توصیلھم إلى دائرة قسم شرطة دار السلام، وحال سیرھم بجوار سور شركة أسمنت طرة دائرة القسم، فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض "سكین"، والاستلاء منه على الدراجة البخارية قیادتھ كرھا عنھ ولاذوا بالفرار.
 
بإجراء التحریات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وتتبع خط سیر ھروب المتھمین، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابھا كل من "ا. ح. م" ، 37 سنة، عاطل ومقیم دائرة قسم شرطة دار السلام والسابق اتھامھا فى القضية رقم 13069 لسنة 2016م دار السلام "مخدرات"، و"ف. م"، 34 سنة، ربة منزل، وشقيقتها "س. م. ع"، 30 سنة، ربة منزل.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددھم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطھم، وبحوزة الأول الدراجة البخاریة المستولى علیھا، وكذلك سلاح أبیض "سكین" المستخدم في ارتكاب الواقعة،  وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنھا الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة، باستدعاء المجني علیھ تعرف علي المتھمین والدارجة البخارية واتھمھم بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

المعادى

اخبار الحوادث

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