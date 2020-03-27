7 خطوات تسهل عليك سداد مخالفات المرور بالبطاقة الإئتمانية

كتب إبراهيم قاسم و أمنية الموجى

أعلنت النيابة العامة، عن عدد من الخدمات الإلكترونية لمساعدة المواطنين إلكترونيًا، حيث نشرت النيابة العامة على الصفحة الخاصة بالنائب العام علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث حددت إدارة التحول الرقمي لانقاذ القانون بمركز معلومات النيابة العامة، خطوات دليل المستخدم لخدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية.

ذكرت الإدارة علي موقعها الخطوات: قم بالدخول علي الموقع الرسمي للنيابة العامة، www.ppo.gov.eg سيظهر لك مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة قم بالضغط علي "خدمات المرور"، ستظهر لك خدمات نيابات المرور الالكترونية، كالآتي: خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الإئتمان البنكية، أو بطاقة ميزة، وتضغط علي زر الدفع واستمرار ، و أكتب بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها و اضغط على" إرسال الطلب" و ستظهر لك تفاصيل السداد، ستظهر لك رسالة للتأكيد علي الدفع الالكتروني تنص علي الآتي: "سوف يتم تحويلك إلي صفحة الدفع الإلكتروني هل أنت موافق"، في حالة اختياره، اضغط علي "موافق"، اختر وسيلة الدفع المناسبة لكم من الوسيلتين الموضحتين، وقم بالضغط علي "استمرار".

أكتب تفاصيل البطاقة االئتمانية المستخدمة للدفع داخل الخانات المخصصة لها ستظهر لك خانات بها قيمة المبلغ والبطاقة.

يشار إلى أن المستشار ،حماده الصاوي، النائب العام، اعتمد نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بكافة نيابات الجمهورية؛ ذلك البرنامج الذي يُدرَج فيه كافة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها، وكذا يتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلاً عن توفير نُسَخ رسمية منها لذوي الشأن.