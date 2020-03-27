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ولى عهد أبوظبى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند

الجمعة، 27 مارس 2020 02:00 ص
ولى عهد أبوظبى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
وكالات

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تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال، أمس، بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في جوانبها كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات انتشار فيروس "كورونا" والجهود المبذولة لاحتواء تداعياته.

وكان الشيخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،أكد أن دولة الإمارات تدعم وتشارك في كل تحرك دولي جماعي للتصدي للفيروس كورونا واحتواء تداعياته، شاركت في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية "G20 ".

 

وقال محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر:" شاركت في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية "G20 "لمواجهة فيروس "كورونا..مواقف ومقررات مهمة للقمة تجسد الوعي بضرورة بناء استجابة دولية متسقة لهذا التحدي..الإمارات تدعم وتشارك في كل تحرك دولي جماعي للتصدي للفيروس واحتواء تداعياته، نستطيع معا..ومعا فقط التغلب على هذا الخطر وكبح جماحه".


ابوظبى

الامارات

اخبار الامارات

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كورونا

فيروس كورونا

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