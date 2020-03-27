اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير المالية: لبنان يستهدف تطبيق خطة التعافى الاقتصادى بنهاية العام

الجمعة، 27 مارس 2020 06:11 م
وزير المالية: لبنان يستهدف تطبيق خطة التعافى الاقتصادى بنهاية العام وزير المالية غازى وزنى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دشن لبنان، محادثات إعادة هيكلة رسمية للدين، اليوم الجمعة، متعهدا بتطبيق خطة تعاف اقتصادى بنهاية السنة، لكن المسؤولين رسموا صورة قاتمة لاحتياطيات آخذة بالتناقص وتضخم بصدد الارتفاع بشدة، وقال وزير المالية غازى وزنى فى عرض توضيحى عبر الإنترنت إن لدى الحكومة جدول أعمال مكتظا للأشهر المقبلة من أجل وضع خطة التعافى الشاملة وتنفيذها والشروع فى إعادة هيكلة الدين العام.
 
وأوضح، أن الهدف هو الانتهاء من جدول الأعمال الطموح هذا قبل نهاية 2020.
 
ينوء لبنان، بأحد أثقل أعباء الدين العام فى العالم، وقد علق هذا الشهر مدفوعات جميع سنداته الدولية البالغة قيمتها 31.3 مليار دولار، معلنا أنه لم يعد بوسعه سدادها.
 
وقال مسئولون حكوميون، إنهم يستهدفون أيضا معاملة الدائنين معاملة عادلة ومتكافئة.
 

لبنان

وزير الماليه اللبنانى

الاقتصاد اللبنانى

الحكومه اللبنانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبى يؤكد دعم لبنان لاستضافة اللاجئين السوريين فى أزمة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:47 م

الصين تُبدى استعدادها لتقديم المساعدة إلى لبنان فى مكافحة فيروس كورونا

الإثنين، 02 مارس 2020 04:48 م

مسؤول يابانى سيسافر إلى لبنان للتأكيد على ضرورة عودة غصن

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:25 ص

وزير المالية الفرنسى: إذا احتاج لبنان للمساعدة المالية فبلادنا موجودة

الأحد، 23 فبراير 2020 04:46 م

محامى غصن: موكلى يشعر "بارتياح كبير" بعد استجوابه فى لبنان

الخميس، 09 يناير 2020 07:27 م

رويترز: اليابان أبلغت لبنان بأن سفر كارلوس غصن من طوكيو يدعو للأسف

الثلاثاء، 07 يناير 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة