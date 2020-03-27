وزير المالية: لبنان يستهدف تطبيق خطة التعافى الاقتصادى بنهاية العام

رويترز

دشن لبنان، محادثات إعادة هيكلة رسمية للدين، اليوم الجمعة، متعهدا بتطبيق خطة تعاف اقتصادى بنهاية السنة، لكن المسؤولين رسموا صورة قاتمة لاحتياطيات آخذة بالتناقص وتضخم بصدد الارتفاع بشدة، وقال وزير المالية غازى وزنى فى عرض توضيحى عبر الإنترنت إن لدى الحكومة جدول أعمال مكتظا للأشهر المقبلة من أجل وضع خطة التعافى الشاملة وتنفيذها والشروع فى إعادة هيكلة الدين العام.

وأوضح، أن الهدف هو الانتهاء من جدول الأعمال الطموح هذا قبل نهاية 2020.

ينوء لبنان، بأحد أثقل أعباء الدين العام فى العالم، وقد علق هذا الشهر مدفوعات جميع سنداته الدولية البالغة قيمتها 31.3 مليار دولار، معلنا أنه لم يعد بوسعه سدادها.

وقال مسئولون حكوميون، إنهم يستهدفون أيضا معاملة الدائنين معاملة عادلة ومتكافئة.