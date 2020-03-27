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نادر سعد: "الوزراء" قد ينظر لتسهيل تنقل العمالة داخل الصيدلية خلال الحظر

الجمعة، 27 مارس 2020 12:54 ص
نادر سعد: "الوزراء" قد ينظر لتسهيل تنقل العمالة داخل الصيدلية خلال الحظر نادر سعد
كتب محمد شرقاوى

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء قد ينظر في تسهيل تنقل العمالة داخل الصيدلية من غير الصيدليين خلال أزمة فيروس كورونا، ولا يوجد أي عائق أمام الصيدلي الذي يحمل كارنيه نقابة الصيادلة خلال فترة حظر التجوال، ولكن المشكلة تكمن أمام العاملين في الصيدلية، أو عامل الدليفري الذي يعمل في توصيل الأدوية.

وتابع سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن خدمة الدليفري في توصيل الأدوية متوقفة ابتداءً من الساعة السابعة مساء، مثلها مثل الدلفيري الخاص بتوصيل الطعام إلى المنازل، وسيتم تطبيق الإغلاق التام للمراكز التجارية والمحلات يومي الجمعة والسبت، وهذا القرار لن يطبق على الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز والبقالة سيتم استثناؤهم ويعملون على مدار الساعة.

وأضاف، أنه لا يوجد مشكلة في حركة الصيادلة الذين يحملون كارنيه النقابة مع قوات إنفاذ القانون بينما المعضلة حاليا تتمثل فى حركة العمالة الذين يعملون بالصيدليات وليس لديهم عضوية النقابة فمن الوارد أصدار قريبا لتعمليات بالسماح لتلك الأشخاص عبر خطاب معتمد ومختوم من الصيدلة التابع لها، وتم إيقاف خدمة توصيل الأدوية للمنازل من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحا يوميا وخلال فترة تطبيق حظر التجوال.

وأكد سعد، أن فرض حظر الحركة ليس من المفترض أن يؤدي إلى تعطيل أي نشاط اقتصادي سواء زراعي أو اقتصادي أو صناعية، فالبنسبة للمزارعين الذين يتأخرون في حقولهم،فسلطات انفاذ القانون ستتفاهم هذا الأمر، وهذا سينطبق على العاملين في المخابز الذين يذهبون إلى المخابز الساعة الرابعة صباحا، مضيفا أن مجلس الوزراء سيعمل على تغيير مواعيد خروج الموظفين في توقيت واحد، لمنع التزاحم قبل تطبيق حظر التجول، وسيتم العمل على زيادة القطارات أيًضًا لمنع هذا الازدحام.

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