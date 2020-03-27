اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مكسيكيون يمنعون أمريكيين من الدخول لبلادهم بعد إعلان أمريكا الأكثر إصابة بكورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 09:28 م
مكسيكيون يمنعون أمريكيين من الدخول لبلادهم بعد إعلان أمريكا الأكثر إصابة بكورونا الحدود الأمريكية المكسيكية
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدايلي ميل البريطانية، إن المتظاهرين المكسيكيين منعوا بعضا من الأمريكيين من عبور الحدود الجنوبية في محاولة لمنع انتشار وباء كورونا، حيث قام المكسيكيون بإغلاق الممرات المتجهة جنوبا لنقطة عبور نوجاليس - التي تربط أريزونا بولاية سينورا المكسيكية هذا الأسبوع وتعهدوا بالعودة يوم الخميس.

 

ويطالب المكسيكيون، بأن يتم فحص أى شخص يريد أن يعبر الحدود والتاكد من عدم إصابته بعدوى كورونا قبل السماح له بالدخول.

 

تأتي الخطوة بعد إعلان أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أى مكان فى العالم بـ86000 حالة اصابة مؤكدة مقارنة مع 585 فقط في المكسيك.

 

يذكر أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين بلغت 81000 حالة خلال تفشي المرض هناك، لكنها تقول أنها خفضت معدل الإصابة المحلية إلى الصفر من خلال فرض إجراءات الإغلاق الصارمة من النوع الذي تقاومه واشنطن.

 

كما أفادت "يو إس إيه توداي"، أن عشرات المتظاهرين الذين يرتدون الأقنعة استخدموا المركبات لمنع حركة المرور ، بينما كانوا يلوحون باللافتة التي تقول "ابق في المنزل".

 

وحذر خوسيه لويس هيرنانديز ، من مجموعة سونورانز للصحة والحياة ، من أن الاحتجاجات التي حدثت الاربعاء الماضي كانت "التحذير الأول" لرئيس المكسيك ليأخذ تهديد وباء كورونا على محمل الجد، وتعكس مطالبهم مجموعة من القيود التي بدأت الحكومة الأمريكية بفرضها على الحدود خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

وقد واجهت السلطات المكسيكية انتقادات بسبب نهجها حيال التعامل وع الازمة العالمية حتى أن أحد المحافظين تفاخر بأن الفقراء "محصنون" ضده، ومن جانبه ادعى لويس ميجيل باربوسا في بث عبر الإنترنت أن الأثرياء كانوا حتى الآن الضحايا الرئيسيين للفيروس وقال "إذا كنت غنيا فأنت في خطر ، ولكن إذا كنت فقيرا ، لا ، نحن فقراء ، نحن محصنون".

 

من جانبه، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن البلاد سوف تنقذها العناية الألهية، وقد عارض دعوات إغلاق البارات والمطاعم، وحث الناس على الخروج أثناء تجمعاتهم حيث قام بتقبيل الأطفال.

 

من ناحية أخرى، انتقدت كندا اقتراحًا أمريكيًا بنشر قوات على طول حدودها غير المحمية للمساعدة في مكافحة انتشار وباء كورونا ، قائلة إن الفكرة غير ضرورية وستضر بالعلاقات.

 

 


المكسيك

الولايات المتحدة

وباء كورونا

حدود المكسيك

كندا

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة