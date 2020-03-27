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مقتل سيدة مسنة على يد لص حاول سرقتها بمنزلها فى الشرقية

الجمعة، 27 مارس 2020 12:51 ص
مقتل سيدة مسنة على يد لص حاول سرقتها بمنزلها فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقيت سيدة مسنة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مصرعها منذ قليل على يد لص، أثناء محاولة سرقة مسكنها بشارع المتاجر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجارى ضبط المتهم، بعد تحديده من قبل رجال الشرطة.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقي  إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على سيدة مسنة تبلغ من العمر 74 سنة، مقتولة داخل مسكنها بشارع المتاجر، بمدينة بلبيس.

وتبين من التحريات مشاهدة أحد الجيران لشاب يجرى مسرعا فى الشارع، بعد النزول من مسكنها، وتبين أثناء محاولته سرقتها قام بالتعدى عليها بآلة حادة على رأسها أودت بحياتها فى الحال ولاذ بالفرار، وتم تحديده من قبل رجال الشرطة، وجارى ضبطه.


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