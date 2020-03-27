مقتل سيدة مسنة على يد لص حاول سرقتها بمنزلها فى الشرقية

لقيت سيدة مسنة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مصرعها منذ قليل على يد لص، أثناء محاولة سرقة مسكنها بشارع المتاجر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجارى ضبط المتهم، بعد تحديده من قبل رجال الشرطة.
وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على سيدة مسنة تبلغ من العمر 74 سنة، مقتولة داخل مسكنها بشارع المتاجر، بمدينة بلبيس.
وتبين من التحريات مشاهدة أحد الجيران لشاب يجرى مسرعا فى الشارع، بعد النزول من مسكنها، وتبين أثناء محاولته سرقتها قام بالتعدى عليها بآلة حادة على رأسها أودت بحياتها فى الحال ولاذ بالفرار، وتم تحديده من قبل رجال الشرطة، وجارى ضبطه.
جثة - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت سيدة مسنة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مصرعها منذ قليل على يد لص، أثناء محاولة سرقة مسكنها بشارع المتاجر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجارى ضبط المتهم، بعد تحديده من قبل رجال الشرطة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
سقوط مافيا "الكمامات" بالمحافظات.. مديريات الأمن توجه ضربة لتجار المستلزمات الطبية المغشوشة.. ضبط كحول مغشوش ومسرطن و15 ألف كمامة مجهولة بالغربية.. ومصنع بدون ترخيص بالشرقية.. صورالخميس، 26 مارس 2020 06:00 م
حبس عاطل لحيازته كيلو من مخدر الهيروين لترويجه بالشرقيةالخميس، 26 مارس 2020 05:12 م
العثور على جثة مزارع فى مصرف قرية بالشرقيةالخميس، 26 مارس 2020 04:52 م
حبس صاحب محل كشرى بالشرقية حرق منزل طليقته لرفضها الرجوع إليهالخميس، 26 مارس 2020 04:43 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة