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مصرع طالب غرقا فى إحدى الترع بأخميم سوهاج

الجمعة، 27 مارس 2020 12:25 م
مصرع طالب غرقا فى إحدى الترع بأخميم سوهاج غريق - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى طالب يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما مصرعه غرقا بترعة قرية نيدة دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج وذلك عقب إنزلاق قدمه من على حافة الترعة بدائرة المركز تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بغرض طالب بإحدى الترع بقرية نيده دائرة مركز أخميم وبسؤال عمه نفى الشبهة الجنائية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق أبوسديره رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز بغرق شخص بترعة بناحية نيده دائرة المركز

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري تبين غرق المدعو عبد الرحيم ا ع ع - سن 13 طالب - ويقيم بذات الناحية " تم أنتشال الجثة " وبسؤال عمه المدعو رمضان ع ع 57 سنة عامل و يقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء سير المذكور علي حافة الترعة إنزلقت قدمه وسقط بها مما أدي لغرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة عقب انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة .

 


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