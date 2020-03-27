اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 04:29 ص
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كورونا يظهر من جديد فى الصين.. البر الرئيسى يسجل أول حالة عدوى بعد 3 أيام

الجمعة، 27 مارس 2020 04:04 ص
كورونا يظهر من جديد فى الصين.. البر الرئيسى يسجل أول حالة عدوى بعد 3 أيام محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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أبلغ البر الرئيسي الصينى، عن أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس كورونا في 3 أيام، لكن الحالات التي تشمل القادمين من الخارج لا تزال تهيمن على العدد الإجمالي للحالات الجديدة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إنه جرى الإبلاغ عن 55 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي يوم الخميس وإن كل الحالات باستثناء حالة واحدة قدمت من الخارج. وسجلت الصين 67 حالة جديدة اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن الحالة المحلية رُصدت في إقليم شيجيانج، ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البر الرئيسي الصيني الآن 81340 بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 5 إلى 3292.

 


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كورونا فى الصين

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