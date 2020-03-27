كندا تخصص 50 مليون دولار للقضاء على كورونا فى شتى أنحاء العالم

أ.ش.أ

أعلنت وزيرة وزيرة التنمية الدولية الكندية، كارينا جولد، الخميس، أن بلادها ستنفق 50 مليون دولار للقضاء على فيروس كورونا المستجد فى الدول التى تعاني من اضطرابات لأسباب إنسانية ولأن ذلك يساهم في سلامة الكنديين على المدى البعيد.

ويمثل هذا الأساس المالي مساهمة كندا في المبادرة الإنسانية التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار ضد فيروس "كوفيد-19" والتي أطلقها الأربعاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وخصصت الحكومة الكندية 8 ملايين دولار من الـ50 مليون دولار للمساهمة في منظمات مثل الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

وتجري الوزيرة الكندية محادثات مع العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة لتحديد كيفية إنفاق باقي الأموال الكندية.