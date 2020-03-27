اليوم السابع
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فيديو.. لقطات تظهر حجم تلف الرئة لشخص مصاب بفيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 10:42 ص
فيديو.. لقطات تظهر حجم تلف الرئة لشخص مصاب بفيروس كورونا مخاطر كورونا على الرئة
كتبت إيناس البنا

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حذر طبيب فى مستشفى جامعة جورج واشنطن فى الولايات المتحدة الناس من التفكير مرتين قبل الخروج فى مجموعات كبيرة، حيث شرح كيف يؤثر الفيروس على الرئتين.
 
وأوضح الطبيب وفقا لموقع "ديلى ستار" أريد أن يعرف الجميع كيف يمكن للفيروس التاجى أن يتلف رئتيك، وفى الفيديو ينذر بالخطر باستخدام تقنية الواقع الافتراضى، يمكن رؤية رئتى المريض COVID-19 مغطاة بمادة خضراء وصفراء.
 
أخذت الصورة من مريض فى الخمسينات من عمره، بعد أن ساءت حالته، واضطر إلى نقله إلى مستشفى جورج واشنطن فى واشنطن العاصمة الأمريكية من مستشفى آخر.
 
فى البداية كان يعانى من حمى وسعال غير منتج مثل العديد من الأشخاص الآخرين، لكن الفيروس هاجم بعد ذلك أنظمته التنفسية إلى الحد الذى كان عليه أن يوضع فيه أنبوبًا ويوضع على جهاز التنفس الصناعى.
 
وأضاف الطبيب "الضرر الذى نشاهده ليس معزولاً عن أى جزء من الرئة، هذا ضرر شديد لكلتا الرئتين بشكل منتشر، قائلا "أريد كل الأشخاص حقًا أن يكونوا قادرين على رؤية ذلك، وفهم الضرر الذى يلحق بالرئتين - خطورة المرض الذى يسببه، وأشار ربما، يفكرون مرتين قبل إقامة حفلة منزلية أو الخروج إلى مجموعات كبيرة".

مخاطر كورونا على الرئة

تأثير كورونا على الرئة

مخاطر فيروس كورونا

التنفس الصناعة

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