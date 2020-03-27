عزل بلدة وقرى فى أول إجراء من نوعه فى تركيا بسبب فيروس كورونا

رويترز

قال مسئول محلى، إنه جرى عزل بلدة وأربع قرى فى إقليم ريزا التركى المطل على البحر الأسود بسبب تفشى فيروس كورونا، وذلك فى أول إغلاق من نوعه فى البلاد منذ بداية تفشى المرض قبل أسبوعين.

وقال علاء الدين سيردار رئيس بلدية كانديرلى فى مقابلة مع محطة (تي.آر.تى خبر) التركية الحكومية إن العزل إجراء احترازى لمنع انتشار المرض أكثر بعد وفاة مريض فى البلدة أمس الخميس جراء إصابته بالفيروس.

وقفز عدد الوفيات فى تركيا من 16 إلى 75 أمس، فى حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 3629 منذ الإبلاغ عن أول حالة فى 11 مارس آذار.