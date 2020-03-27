اليوم السابع
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ضبط 52 طن أسمدة و 15 أعلاف حيوانية مغشوشة فى حملة أمنية خلال 24 ساعة

الجمعة، 27 مارس 2020 11:41 ص
ضبط 52 طن أسمدة و 15 أعلاف حيوانية مغشوشة فى حملة أمنية خلال 24 ساعة المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي - أحمد الجعفرى

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت الحملات التي شنتها الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط 3 مخازن أسمدة ومبيدات، و2 محل أعلاف، و1 مدشة أعلاف، بإجمالي كمية وزنت 52,5 طن أسمدة، و15,7 طن أعلاف حيوانية وداجنة، و3 طن و119 لتر منتج نهائى"مبيدات آفات حشرية مجهولة المصدر، بدون ترخيص، وغير مصرح بتداولها بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية البيئة نجحت الأجهزة الأمنية عن ضبط 9 مخالفات عبارة عن "إلقاء مخلفات بالطريق العام" بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق المنطقة المركزية.

وضبطت الحملة قضية زيادة ضوضاء عن الحد المسموح بالمخالفة لقانون البيئة، وضبطت 78 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد، وفى مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف تم ضبط 28 قضية عبارة عن إلقاء مخلفات، وفى مجال الملاحة الداخلية، تم ضبط 4 قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

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