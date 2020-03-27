صيادلة الشرقية: لجنة التوعية وخدمة المجتمع توزع بوسترات للوقاية من كورونا

الشرقبة - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور عصام ابو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية أنه كلف لجنة التوعية وخدمة المجتمع وشعرها توعينا مسؤليتنا باطلاق مبادرة شعبية للوقاية من فيروس كورونا على مستوى المحافظة تحت رعاية الدكتور ممدوح غرتب محافظ الشرقية .

من جانبه قال الدكتور عبد الله الطحاوى أمين عام النقابة أن النقابة قامت بفتح باب التبرع العينى للكمامات والمطهرات والقفازات من أصحاب الصيدليات الخاصة لتوزيعها على الصيادلة بالمستشفيات الحكومية التى يوجد بها نقص .

وأضاف لـ اليوم السابع أنه دعا جموع صيادلة الشرقية للمشاركة فى المبادرة والتطوع لابراز دور الصيدلى فى المجتمع المصرى فى العمل على حماية المجتمع الشرقاوى وحمايته من انتشار الاوبئة والميكروبات في اطار تطوير المجتمع والتنمية المستدامة .

وأضاف الدكتور محمد نمر أمين صندوق النقابة أنه تم طباعة بوسترات موضح بها شرح مبسط لكيفية الوقاية والحفاظ من العدوى بفيروس كورونا، وجابت المبادرة مدن وقرى محافظة الشرقية

يشار إلى أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة ، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها .