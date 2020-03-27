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صور.. عمال النظافة أبطال حظر التجوال

الجمعة، 27 مارس 2020 02:36 ص
صور.. عمال النظافة أبطال حظر التجوال عمال النظافة فى شارع الهرم
كتب: محمد إسماعيل

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مع بداية حظر التجوال تواجد عدد كبير من عمال النظافة فى شارع الهرم للقيام بدورهم فى أعمال النظافة وإزالة القمامة من الشوارع، رغم خلوها من المارة وسوء حالة الطقس وهطول الأمطار، فى حين شهد الشارع التزامًا ملحوظًا بقرار حظر التجوال.

وقال عدد من عمال النظافة لـ"اليوم السابع"، إن حظر التجوال هو فرصة جيدة لتنظيف الشوارع ورفع القمامة منها لاسيما أن الشارع يشهد حالة من الهدوء التى تمكنهم من القيام بدورهم بشكل جيد، وهو الأمر الذى لا يتوافر باقى ساعات اليوم.

وأشار عدد منهم إلى أن الأمطار والطقس السيئ لا يمنعوهم عن القيام بدورهم فى أى وقت .

كانت وزارة الداخلية أكدت البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

 

 

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