صور.. عاصفة ترابية تضرب الأقصر وانخفاض مستوى الرؤية والمحافظة تعلن الطوارئ

الأقصر – أحمد مرعى

تعرضت محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، لعاصفة ترابية خفيفة برياح محملة بالأتربة منذ الصباح الباكر، مما أدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الرأسية والأفقية، ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على الفور درجة الإستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة، وتم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة تحسباً لوقوع أية حوادث جراء العاصفة الترابية.

وفى نفس السياق، أكد محسن الشامى مدير مركز العمليات وادارة الازمات بمحافظة الاقصر، أن مركز العمليات وإدارة الازمات والكوارث اتخذ عدداً من الإجراءات لرفع درجة الإستعداد القصوى للتعامل مع التغييرات المناخية، وذلك بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، حيث قال محسن الشامى، إنه غرفة العمليات بالمحافظة فى إنعقاد مستمر على مدار الفترة الماضية، وتقرر رفع درجة الاستعداد القصوى.

وأشار الشامى، إلى رفع درجة الاستعداد على مستوى كل من الحماية المدنية والمطافى للتعامل مع أى حرائق قد تنتج عن حركة الرياح، وكذلك تم التنسيق مع الادارة الصحية ومرفق الإسعاف والتأكيد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى المحافظة ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، تحسبا لسقوط الأمطار ومواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية.

وكان قد أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء أمس الخميس، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

شارك في الجولة كل من مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ونائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة التي شملت شوارع كورنيش النيل والمحطة وميدان صلاح الدين وميدان أبوالحجاج، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، كما تابع المحافظ تنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور.



عاصفة ترابية خفيفة تضرب محافظة الأقصر وإنخفاض مستوى الرؤية



العاصفة الترابية بسماء الاقصر



العاصفة الترابية تبدء فى الظهور بسماء الاقصر



المحافظة ترفع حالة الطوارئ بعد ظهور العاصفة