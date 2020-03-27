اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 03:39 م
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صور.. أوقاف دمياط تعلن التزام المساجد بقرار الغلق اليوم

الجمعة، 27 مارس 2020 03:19 م
صور.. أوقاف دمياط تعلن التزام المساجد بقرار الغلق اليوم غلق المساجد
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت مديرية أوقاف دمياط بقيادة الشيخ محمد سلامة مدير عام أوقاف دمياط التزام مساجد دمياط إلتزاما تاما بالتعليمات بالغلق اليوم الجمعة وتطبيق الأذان الواحد والصلاة ظهرا فى البيوت والرحال، وذلك تطبيقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و حفاظا على الأمن العام للأرواح والناس وتصلى الجمعة ظهرا فى المنازل .

وأهابت المديرية بمديرى الإدارات المفتشين والأئمة متابعة الأمر بكل حزم وجدية مع وجود كل إمام بمسجده ومتابعة منطقته والتبليغ فورا عن أى مخالفات فى حينها، واشارت مديرية الأوقاف بتنفيذ حملات التفتيش والتأكد من غلق المساجد.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفى مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحى لإقامة الجمعة غير متوفر فى معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرًا فى البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان.

ونبه وزير الأوقاف، على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها فى أى مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الانترنت أو نحو ذلك.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه لا يجوز فى الظروف الحالية أن تقام أى جماعة فى الأماكن العامة أو أمام المساجد أو فى الحدائق أو فى الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يعد تحايلا على المقصد الشرعى الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع، وقال الوزير، إن الأوقاف تحذر جميع العاملين بها من مخالفة التعليمات، وتناشد جميع المصريين الالتزام .

 

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اوقاف دمياط

محافظه دمياط

وزاره الأوقاف

غلق المساجد

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