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بسبب كورونا.. هولندا تتلف حقول التوليب.. فيديو

الجمعة، 27 مارس 2020 06:04 م
بسبب كورونا.. هولندا تتلف حقول التوليب.. فيديو هولندا تتلف حقول التوليب
كتبت: هناء أبو العز

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أقدم المزارعون فى هولندا، على اتلاف حقول زهور التوليب لديهم، بسبب عدم إقبال المواطنين على شراء الزهور فى موسمه، لتفشى وباء الكورونا، الأمر الذى أدى إلى قيام المزارعون بإتلاف الحقول بأنفسهم لتجهيز الأرض وعدم تدميرها للمواسم الأخرى.

 

 

وبدأت زراعة زهور التوليب بهولندا عام 1593، وأصبح هذا العام الذي بدأت فيه زراعة التوليب وغرست فيه أول زهرة منه في هولندا هو عام التوليب وسميت تلك الفترة توليب مانيا، وبدأ ازدهار هذه الأزهار حتى أصبحت هذه الزهرة هي رمز لهولندا وهي الزهرة التي ميزت هولندا عن غيرها من الدول بتلك الحقول الرائعة من زهور التوليب الجميلة الرائعة الألوان والتي أصبح طريق التوليب المسمى بلويمن روت شاهد على جمال زهور التوليب في هولندا وهو من أشهر وأروع الطرق في العالم.

 

وفي شهر مايو، يقف الباعة في صفوف على مهرجان يسمى مهرجان الطبيعة الملون، حيث تمتلئ الحقول بزهور التوليب ومعها إزهار السوسن وإزهار الزعفران والزنبق والنرجس التى تنمو متلازمة مع أزهار التوليب ويقوم الباعة بعرض هذه الزهور من إنتاج مزارعهم والتي تصل أرباحهم منها بأكثر من مليار دولار سنويا ويرى الزائرين مشاهد الصناعات التي تقوم على هذه الزهور في هولندا وتقوم مزادات للبيع في أماكنها الطبيعية حيث توجد هذه الزهور والورود ورؤية روعة المزارع والحقول بجمالها ورائحتها المبهرة.

 


هولندا

توليب

اتلاف حقول الزهور

كورونا

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