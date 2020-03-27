الهلال الأحمر بالغردقة يشكل فرق متطوعين لتعقيم شوارع المدينة.. صور

وطاف متطوعي الهلال الأحمر المصري من خلال فرق منظمه عدة شوارع بمدينة الغردقة بداية من شارع السلام، كذلك شارع الشيرتون، كما قاموا بتعقيم السيارات المارة في الطرقات من خلال ماكينات رش محمولة علي الاكتاف .

وارتدي المتطوعون زي الهلال الأحمر المميز ذات اللون الأحمر وانتشروا في شوارع المدينة، بهدف التعقيم والتطهير ضد فيروس كورونا، كذلك قام أعضاء الهلال الأحمر المصري بعمل توعية للمواطنين في الشوارع وحثهم علي الالتزام بتعليمات الحكومة في حظر التجول والبقاء في المنزل .

من جانبه قال أيمن البربري، رئيس فريق الطوارئ بالهلال الأحمر المصري فرع الغردقة أنه تم تقسيم متطوعي الهلال الاحمر لعدد كبير من الفرق وتم وضع خطة لعمل حملات تعقيم وتطهير لشوارع مدينة الغردقة والمنشأت العامة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأضاف البربري أن تم تعقيم شارع السلام بمدينة الغردقة وكذلك اجزاء من شارع الشيرتون وكذلك هناك فرق قامت بتعقيم السيارات الأجرة في الطرقات، كما تم المشاركة في تعقيم المنشأت العامة داخل المدن المختلفة، مضيفا أن هناك فريق من الهلال الاحمر للمساهمة في تعقيم المباني لمساعدة الجهات المختصة بعملية التعقيم.

وتابع : أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة، بجميع مدن المحافظة، وسيتم توفير المعدات والمواد المطهرة لتوسيع نطاق عمل فرق التطهير.

يذكر أن يستعد مجلس مدينة سفاجا اليوم الجمعة وبعد غدا السبت، لتنظيم أكبر حملة تطهير بالمدينة بمشاركة إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، وكذلك الجمعيات الأهلية والأحزاب، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.