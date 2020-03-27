اليوم السابع
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الكنيسة توقف طباعة مجلة الكرازة وتطرحها إلكترونيا بسبب كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 02:13 م
الكنيسة توقف طباعة مجلة الكرازة وتطرحها إلكترونيا بسبب كورونا مجلة الكرازة
كتبت سارة علام

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أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية توقف طباعة مجلة الكرازة الناطقة باسم الكنيسة القبطية وطرحها على الانترنت الاثنين المقبل بسبب سهولة نقل عدوى فيروس كورونا عبر الورق، حيث طرحت الكنيسة العددين السابقين عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية، على أن تطرح العدد المقبل على موقع المجلة.

كان قداسة البابا تواضروس قد صلى الأربعاء الماضي لرفع الوباء عن مصر، مطالبا جموع المسيحيين بمشاركته في تلك الصلاة التي ضمت كافة كنائس العالم، وذلك بعد أن أغلقت الكنائس لمنع الزحام كإجراء وقائي للحماية من خطر انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد المعروف باسم كورونا، ومن ثم لجأ البابا تواضروس إلى بث برنامج يومي يتيح له إلقاء تعاليمه وعظاته على الأقباط في أيام الصوم المقدس.

واجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة عدد من القرارات الهامة، أبرزها غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

جدير بالذكر، إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض.

ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس.

وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفى نحو 2% من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض. وينبغي للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.


الكرازة

مجلة الكرازة

الكنائس وكورونا

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