اليوم السابع
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القابضة للسياحة: نحتاج مبادرة تمويل للقطاع لا تزيد عن 5% لمواجهة تداعيات كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 02:00 ص
القابضة للسياحة: نحتاج مبادرة تمويل للقطاع لا تزيد عن 5% لمواجهة تداعيات كورونا ميرفت حطبة ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت ميرفت حطبة ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، ان نسب الأشغال في 14 فندقًا عامًا تملكها الشركة القابضة أصبحت صفر نتيجه ازمه فيروس كورونا المستجد .

أضافت ميرفت حطبة لـ" اليوم السابع"، أن قطاع السياحة ، هو الأكثر تضررا في كل القطاعات علي المستوي المحلي والإقليمي ، وبالتالي فإن شركات السياحة مطالبه بسداد أجور ورواتب العاملين في القطاع ، رغم أن الإيرادات معدومه . 
 
وطالبت رئيس القابضة للسياحة والفنادق ،احدي شركات وزاره قطاع الاعمال العام ،بصدور مبادرة جديدة من البنك المركزي لمساعدة  الشركات علي الوفاء بما عليها من التزامات ، وأعباء لسداد اجور العاملين وأعمال صيانة الفنادق وذلك بنسبه 4% ؜ ولا تزيد باي حال من الاحوال عن 5%، لافتة  أن تلك الأموال لن يتم استثمارها ، وبالتالي لن تحقق عوائد في حالة منحها للشركات بفائدة 8%. 
 
وأشارت ميرفت حطبة ، اننا حاليا في محنة كبيرة،  مما يتطلب تضافر كافه الجهود للخروج منها، مؤكدة ان شركات السياحة من المتوقع ان تحقق خسائر كبيره في حاله استمرار ازمه فيروس كورونا لعده اشهر ، لكن المسألة الآن تتعلق بحماية حياة الإنسان أولا.
 
ومن الجدير بالذكر انه في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتوجيهات وزارة قطاع الأعمال العام للشركات التابعة لها باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، واصلت  كل الشركات تطبيق التدابير الوقائية اللازمة التي تحقق عدم انتشار فيروس الكورونا، وحماية العاملين فيها.

قطاع الاعمال العام

ميرفت حطبة

السياحة والفنادق

البنك المركزى

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