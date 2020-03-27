اليوم السابع
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الخرطوم توافق على إجلاء رعايا البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العالقين

الجمعة، 27 مارس 2020 05:00 ص
الخرطوم توافق على إجلاء رعايا البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العالقين محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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عقدت وزارة الخارجية السودانية، سلسلة اجتماعات مع سفراء عددٍ من الدول المعتمدين بالخرطوم لاستقطاب الدعم والاستفادة من الخبرات و الإمكانيات الطبية لبلدانهم فى التصدى لجائحة كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، استجابت الوزارة لطلبات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالسودان لإجلاء رعاياها وموظفيها العالقين بالسودان بسبب إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران وذلك بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني.

وفى ذات السياق شرعت وزارة الخارجية في حشد الدعم الدولي لبرنامج الحكومة لمكافحة المرض وذلك من خلال التواصل مع منظمات الأمم المتحدة، البنك الإسلامي للتنمية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغيرها من المنظمات التي يتمتع السودان بعضويتها.  


الخرطوم

السودان

دبلوماسيين

دبولماسيين عالقين

كورونا

فيروس كورونا

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