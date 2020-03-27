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الحكومة تنفى استبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة تأجيل الأقساط 6 أشهر

الجمعة، 27 مارس 2020 10:40 ص
الحكومة تنفى استبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة تأجيل الأقساط 6 أشهر بنك ناصر الاجتماعي
كتبت هند مختار

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قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر، تواصل المركز  مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر، مُشددةً على التزام بنك ناصر بتعليمات البنك المركزي للبنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، والتي تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الرائد لبنك ناصر لدعم الطبقات الأكثر احتياجاً. 
 
تأتي تسهيلات تأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي والعملاء به، ويتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقاً للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض بحيث يتم احتساب العائد على فترة الـ 6 أشهر التي تمت إضافتها دون احتساب غرامات تأخير، وفي حال رغبة العميل عدم تحمل قيمة التكلفة الإضافية على فترة الـ 6 أشهر الإضافية، وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبًا على البنك الامتثال لطلب العميل.
 
 
 
 

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