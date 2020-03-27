التوصل لاختبار بسيط من مسحة الحلق يستغرق 3 ساعات فقط للكشف عن فيروس كورونا

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة The Sun البريطانية، طور مصنع ألماني اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا التاجي، يمكنه تشخيص الفيروس القاتل في أقل من 3 ساعات، يمكن للاختبار اكتشاف النتائج في المستشفى، دون الحاجة إلى إرسال عينات إلى المختبر لتحليلها.

وقالت الصحيفة، يعمل الاختبار عن طريق أخذ مسحة من حلق المريض أو أنفه، وإدخاله في جهاز صغير مجهز يتم تغذيته في وحدة تحكم قائمة بذاتها.

يعرف باسم اختبار Vivalytic VRI والذى يكشف عن التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية، وهو يتحقق من عينة المريض المصاب بفيروس كورونا، سيحصل الأطباء بعد ذلك على نتيجة مباشرة إما إيجابية أو سلبية، في أقل من ساعتين ونصف.

وقالت الصحيفة، في الوقت الحالي، تستغرق معظم الاختبارات شائعة الاستخدام 24 ساعة على الأقل لتقديم نتيجة بعد التحليل المختبري.

وقال الدكتور جوشين ريوب مدير الشركة المنتجة للاختبار، كل شيء آلي، فبعد أخذ المسحة وغلقها يتم وضعها فى الجهاز، وتبين إصابة الشخص بالفيروس من عدمه خلال ساعتين ونصف فقط، مضيفا إنها بسيطة للغاية، ومع الحد الأدنى من العمل اليدوي، يحصل الطبيب على النتيجة مباشرة، ليلاً أو نهارًا سلبية أو إيجابية ويمكن أن يتفاعل بشكل مباشر وسريع.

وأكد، يمكن للجهاز أيضًا التفريق بين فيروس كوونا، و9 عدوى أخرى تسبب أعراضًا مشابهة، مثل الأنفلونزا الموسمية، موضحا إنه قيد الاستخدام بالفعل في العيادات، وسيتم توفيره على نطاق أوسع وطرحه في ألمانيا الشهر المقبل.

وأوضح أن هناك أيضًا خطط لتوزيع التكنولوجيا، فى إيرلندا الشمالية، وفي جميع أنحاء أوروبا.

قال مارك ماير، المدير الإداري لقسم الرعاية الصحية،لقد نجحنا في تطوير اختبار مبتكر في وقت قصير جدًا، يمكن أن يساهم في كبح الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

قالت الصحيفة، تجري ألمانيا 500 ألف اختبارًا لفيروس كورونا في الأسبوع، وهو ما يعادل أكثر من 7000 جهاز يعمل لمدة 24 ساعة في اليوم.