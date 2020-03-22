اليوم السابع
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كولومبيا تؤكد أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 07:01 ص
كولومبيا تؤكد أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا كورونا
رويترز

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أكدت وزارة الصحة فى كولومبيا فى ساعة متأخرة من مساء السبت أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا فى الوقت الذى يواصل فيه هذا المرض انتشاره فى شتى أنحاء العالم، وقالت الوزارة إن الضحية رجل عمره 58 عاما وكان يعمل سائق سيارة أجرة فى مدينة قرطاجنة الساحلية.

وأضافت الوزارة أن هذا الرجل" نقل فى الرابع من مارس سائحين إيطاليين فى سيارته وظهرت عليه أول أعراض بعد ذلك بيومين". وقالت إن الرجل كان يعالج من الضغط والسكري.

وعولج هذا المريض لأول مرة فى 13 مارس وتوفى بعد ذلك بثلاثة أيام. وقال البيان إن اختبارين لكشف الكورونا أثبتا عدم إصابته بالفيروس ولكن أحدهما تم أخذه بطريقة غير صحيحة.

وأظهرت الاختبارات إصابة شقيقته وهى طبيبة كانت تعالجه وأحد الأشخاص الذين ركبوا معه فى السيارة بالفيروس.

وسجلت كولومبيا حتى الآن 210 حالات إصابة بكورونا.


كورونا

فيروس كورونا

كولومبيا

قرطاجنة

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